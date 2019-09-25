Мужчина напал на двух полицейских на юго-западе Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина напал на двух полицейских в одном из магазинов на юго-западе Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером мужчина начал высказывать словесные угрозы в адрес посетителей магазина, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом 135. Когда полицейские попросили его прекратить нарушать общественный порядок, тот распылил им в лицо газ из баллончика, а затем убежал к себе домой и забаррикадировался в квартире", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на Ленинском проспекте мужчина ведет себя неадекватно. "Сотрудники полиции выехали на место происшествия, но мужчина уже покинул магазин. В кратчайшие сроки была установлена личность злоумышленника. При попытке задержания мужчины по месту жительства он открыл дверь, распылил в сторону сотрудников содержимое из газового баллончика и закрылся в квартире", - сообщили в столичном главке.

От действий мужчины пострадал один из сотрудников полиции, который обращался в медицинское учреждение, но после оказания помощи продолжил несение службы. В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в столичном главке.

В новость были внесены изменения (18:47 мск) — добавлен комментарий пресс-службы ГУ МВД России по Москве.