Пожар в медицинском колледже в Омске потушен

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Спасатели потушили возгорание площадью 50 кв. м в медицинском колледже в Омске. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 21:09 (18:09 мск) ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 19:14 (16:14 мск). В колледже горела кровля актового зала на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировали 38 учащихся и 4 педагога. В ликвидации возгорания принимали участие 4 единицы техники, 19 спасателей и два газодымозащитных звена.