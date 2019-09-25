Источник сообщил об аресте одного из трех сообщников генерала МВД Мельникова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в августе арестовал одного из трех предполагаемых сообщников первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в попытке мошенничества на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Фролову А. А. 24 августа суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 октября. Ему также предъявлено обвинение в покушении на мошенничество", - сказал источник. Мера пресечения двух других не связана с заключением под стражу. "Они дали показания, что часть денег, которые пытались получить от предпринимателя, предназначалась Мельникову", - добавил собеседник агентства.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Как следует из материалов, Мельников был инициатором и разработчиком преступной схемы хищения 100 млн рублей у предпринимателя. В 2015 году ГУ МВД по Западному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, на причастность к которому проверялся бизнесмен. Расследование самого уголовного дела было приостановлено.

"Мельников со своими знакомыми Виколом, Виковым и Фроловым потребовали у Панюшкина 100 млн рублей, сообщив ему, что они будут переданы в качестве взятки полицейским за непривлечение к уголовной ответственности. Генерал-майор полиции уговорил замначальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Богатырева поручить подчиненным возобновить расследование и провести следственные действия с участием бизнесмена и его родственников. При этом Богатырев ничего не знал о преступном умысле и дал соответствующее указание подчиненным", - сообщил ТАСС источник.

После этого начались переговоры с предпринимателем, встречи проходили в июне и июле на первом этаже гостиницы "Золотое кольцо" на Смоленской улице. В результате бизнесмен согласился передать 100 млн рублей, но после предоставления фотокопий процессуальных документов. "В действительности же у Мельникова и его сообщников не было никаких возможностей повлиять на ход расследования, полномочия генерала никак не были связаны со следствием", - сказал источник.

20 августа Панюшкин обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД и согласился участвовать в оперативном эксперименте для задержания подозреваемых с поличным. "На встречу с ним 22 августа в бар "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо" пришли Викол, Виков и Фролов. Передача денег проходила под контролем сотрудников ГУСБ. Бизнесмен передал им 30 млн рублей, из которых только 500 тыс. были настоящими, а остальные - муляжом. Все трое были задержаны", - сказал собеседник агентства. Мельникова задержали 24 сентября, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, в среду суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

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