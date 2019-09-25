ВС утвердил приговор девяти фигурантам дела о террористической деятельности в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении девяти уроженцев республик Средней Азии, арестованных в Москве в декабре 2016 года за участие в террористической организации и осужденных на сроки от 11 до 16 лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор признан законным и вступил в силу", - сказала собеседница агентства. Осужденные просили суд оправдать их. При этом пять фигурантов признали участие, но отрицали террористический характер организации, а четверо из них отрицали всякую причастность.

Двенадцать человек были арестованы в декабре 2016 года по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Как установило следствие, они организовали осенью 2016 года агитационные занятия по вовлечению граждан в деятельность запрещенной в РФ организации экстремистского толка, желали смены политического режима в России и установления теократического халифата. Обвиняемые не отрицали участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир", но не считали ее террористической.

Рассмотрение дела в МОВС началось 1 ноября 2018 года, девять фигурантов вину не признали. Трое других соучастников ранее признали вину и были приговорены судом на сроки от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

15 февраля этого года Московский гарнизонный военный суд приговорил девятерых фигурантов на сроки от 11 до 16 лет колонии строгого режима. Трое из них были осуждены к 16 годам с ограничением свободы на два года. Пятерых военный суд приговорил к 11 годам колонии, одного - на 12 лет. Приговор был обжалован.