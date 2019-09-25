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Пожар произошел в частной гостинице в Домодедове

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в частной гостинице в районе подмосковного Домодедово, площадь возгорания составляет 300 кв. м, существует угроза распространение огня. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 18:54 мск поступила информация о пожаре в деревне Новосъяново городского округа Домодедово Московской области, по адресу: ул. Школьная, д. 41, где расположена частная гостиница. Возгорание произошло на 2-м и 3-м этажах 3-этажного здания. Площадь горения 300 кв. м", - сказали в ведомстве.

Есть угроза распространения огня на рядом стоящие здания.

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