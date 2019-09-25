Частная гостиница в Домодедове, где произошел пожар, нелегальная

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Частный дом, который горит в подмосковном Домодедове, является нелегальной частной гостиницей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Происходит горение в частном домовладении с пристройками, которое использовалось как гостевой дом нелегально", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь комплекса составляет около 1,5 тыс. кв. м, площадь здания, где происходит пожар - около 600 кв. м. "В настоящий момент происходит горение на 2-м и 3-м этажах. Из здания эвакуировали 10 постояльцев", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области ТАСС сообщили, что пожар возник в деревне Новосъяново городского округа Домодедово. Площадь горения составляет 300 кв. м. Есть угроза распространения огня на рядом стоящие здания.