Пять человек госпитализированы после инцидента с самолетом в аэропорту Барнаула

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате жесткой посадки самолета Boeing, у которого загорелась стойка шасси при посадке в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики", - сказал представитель министерства.

Ранее авиакомпания Azur Air сообщила, что за медпомощью обратились порядка 20 человек. По уточненным данным ГУ МЧС по региону, всего на борту было 344 человека - 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе региона, по уточненным данным, командир воздушного судна при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу. Спасательные службы на месте происшествия ликвидировали задымление, сейчас специалисты выясняют причины задымления.

В ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что в 21:21 (17:21 мск) в аэропорту Барнаула произошла жесткая посадка "Боинга" из-за возгорания стойки шасси. Задымление было ликвидировано. Барнаульская транспортная прокуратура ранее начала проверку после срабатывания в среду датчика задымления на борту самолета авиакомпании Azur Air, следовавшего из вьетнамского города Камрань в Барнаул.