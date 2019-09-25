Полицейский в Пензе подозревается в получении взятки в размере 100 тыс. рублей

ТАСС, 25 сентября. Капитана полиции Пензы подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей от местного жителя за отказ возбудить уголовное дело против его знакомого. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду прокуратурой региона.

"Прокуратура Ленинского района города Пензы признала законным возбуждение органом следствия уголовного дела в отношении 29-летнего капитана полиции о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия")", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Пензе 20 сентября в одном из кафе Пензы получил взятку в размере 100 тыс. рублей от местного жителя. Взамен он должен был обеспечить отказ в возбуждении уголовного дела в отношении знакомого жителя Пензы, проживающего в Колышлейском районе. Факт выявлен и пресечен сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области.

В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области журналистам сообщили, что по данному случаю проводится служебная проверка. "Решается вопрос об увольнении указанного сотрудника по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в пресс-службе.