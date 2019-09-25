Пожар в частной гостинице в Подмосковье локализован

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в частной гостинице в районе подмосковного Домодедово. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Московской области.

"В 22:14 мск пожар локализован", - сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в частной гостинице в деревне Новосъяново городского округа Домодедово Московской области. Возгорание возникло на втором и третьем этажах трехэтажного здания. Площадь горения составила 300 кв. м.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, пожар возник в частном доме, который является нелегальной гостиницей. Из здания эвакуировали 10 постояльцев.

Общая площадь комплекса составляет около 1,5 тыс. кв. м, площадь здания, где происходит пожар - около 600 кв. м.