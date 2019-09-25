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Жительницу Ленобласти осудили на 200 часов работ за избиение ребенка молотком для мяса

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу поселка Мга в Ленинградской области к 200 часам обязательных работ за избиение трехлетнего ребенка молотком для отбивания мяса, сообщила в среду пресс-служба областного главка СК РФ.

"Мировым судьей женщина признана виновной в совершении инкриминируемого деяния, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ее признали виновной по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия"). В ходе расследования женщина признала свою вину и раскаялась в совершенном преступлении. По ее просьбе дело слушалось в суде в особом порядке.

Инцидент произошел в июле этого года. Женщина избила трехлетнюю девочку, которою ей оставила для присмотра мать, кухонным молотком, после чего выставила ребенка из дома в подъезд. Отмечается, что в момент преступления женщина была пьяна и что ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

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