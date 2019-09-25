Массовая эвакуация проводится из-за неразорвавшейся авиабомбы в Либереце

ПРАГА, 26 сентября. /ТАСС/. Тысячи жителей должны покинуть свои квартиры и коттеджи в районе Доубской улицы северочешского города Либерец, на которой во время строительных работ в среду была найдена неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщила журналистам представитель полиции Дагмар Сохорова.

"Зона эвакуации распространяется на 750 м в радиусе от места обнаружения бомбы, - сказала она. - Жилье будут вынуждены покинуть тысячи жителей. Остановлено движение транспорта по улицам, проходящим близ места опасной находки".

В месте обнаружения авиабомбы работают саперы. Они должны погрузить ее в заполненный песком бронированный грузовик и вывезти за пределы города. Там она будет уничтожена. Как долго продлится данная работа и когда эвакуированные жители смогут вернуться домой, Сохорова не уточнила. Так же не были предоставлены подробности о технических характеристиках авиабомбы и стране-производителе.