Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке метро Москвы из-за неисправного состава

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии московского метро в среду вечером были временно увеличены из-за неисправности нового состава. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"На северном участке Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, непринятый метрополитеном. У него выявлена техническая неисправность. Состав незамедлительно убрали с линии, однако интервалы были временно увеличены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорания в поезде не было, пассажиров в его вагонах также не было, инцидент не представлял угрозы для безопасности остальных пассажиров метро. "В депо его (новый состав) уже ждут представители производителя для детального разбора произошедшего под контролем специалистов метро", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС источник в экстренных службах, на станции метро "Динамо" не было движения поездов по техническим причинам.