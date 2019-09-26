Суд оставил под стражей главу угрозыска УМВД Приморья до 29 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест начальнику уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрею Миляеву до 29 ноября, сообщили ТАСС в четверг в суде.

"Суд продлил Миляеву срок содержания под стражей до 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Андрей Миляев был арестован 30 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, занимающегося рубкой леса в Приморском крае, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь предприниматель передал Миляеву за период с 2018 года по 2019 год более 5 млн рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, об увольнении Миляева пока информации нет. Проводится служебная проверка. В ходе нее будут изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию Миляева.