Следственный комитет в Приморье начал проверку зоопарка, где медведь покалечил сотрудницу

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Приморскому краю начало доследственную проверку соблюдения правил охраны труда в зоопарке в Уссурийске, где медведь оставил без ноги дрессировщицу, сообщает в четверг в релизе старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда"). Предварительно установлено, что женщина, находясь в зооэкспозиции почувствовала недомогание и пошатнулась, приблизившись к вольеру с медведем на недопустимое расстояние", - говорится в сообщении.

В среду ТАСС сообщил, что инцидент произошел во время кормления хищника. Дрессировщица Вера Блищ показывала молодому работнику, как правильно убирать клетку и давать пищу медведю. По сообщению сотрудника зооэкспозиции, дрессировщица накладывала еду, присела, а потом резко встала и облокотилась о клетку с хищником, в результате чего медведю удалось когтями дотянуться до ноги женщины. Пострадавшей пришлось ампутировать ногу до колена, угрозы жизни нет, при этом Вера Блищ утверждает, что медведь не агрессивен.

В зоопарке содержатся животные, которых спасли во время тайфуна "Гони" в 2015 году. Дрессировщица Вера Блищ принимала участие в их спасении. В настоящее время здесь содержатся 17 животных, из них 13 медведей.

Спасенные животные

В конце августа 2015 года обширные территории Уссурийского городского округа оказались затоплены после прохождения тайфуна "Гони". 30 августа под водой оказался частный зоопарк "Зеленый остров", где находились 42 питомца. Мелких животных вывезли владельцы и полицейские, большая часть крупных осталась в затопленных клетках. Только 31 августа люди пришли им на помощь. Пока шла подготовка к эвакуации, волонтеры на лодках развозили стоящим в воде животным еду: хлеб, овощи, фрукты, мясо и даже мед.

1 сентября 2015 года началась операция по эвакуации животных, которых вывозили вертолетом и на лодках спасатели МЧС. Операция по спасению продолжалась три полных дня. Не удалось спасти трех питомцев: гималайского медведя, волкособаку и барсука. Еще один медведь умер уже после эвакуации от полученных ран и стресса. Спасенные животные три месяца проходили курс реабилитации и только затем были переселены в новый муниципальный зверинец.