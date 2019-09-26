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СМИ: россиянин провалился сквозь крышу в один из баров Паттайи

По данным The Nation, Роман Шитов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

БАНГКОК, 26 сентября. /ТАСС/. Российский турист неизвестным пока образом провалился сквозь крышу на кухню одного из баров в курортном городе Паттайя. Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел в четверг.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили на кухне бара мужчину с синяками и царапинами по всему телу. 30-летний Роман Шитов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог объяснить, что он делал на крыше здания прежде, чем она провалилась под ним. Владелица заведения рассказала, что услышала громкий шум на кухне и предположила, что взорвалась печь, но войдя в комнату обнаружила мужчину.

Как пишет издание, россиянин согласился заплатить за причиненный заведению ущерб, после чего покинул место инцидента.

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