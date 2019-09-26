Пожар на российском траулере в Норвегии продолжается

ТАСС, 26 сентября. Пожар на российском траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота, загоревшемся 25 сентября в порту города Тромсё, продолжается, созданная вокруг судна зона безопасности сохраняется. Об этом в четверг сообщает полиция Тромсё.

"Траулер, находящийся в порту Брейвика, продолжает гореть, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter правоохранительных органов. - Зона эвакуации сохраняется". Ранее местная полиция приняла решение о создании зоны безопасности диаметром 300 м вокруг горящего российского судна и эвакуации всех, кто находится в ее пределах.

Как сообщали ТАСС в компании-судовладельце, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По данным местной полиции, на борту судна горит гидравлическое масло. Позднее представитель полиции Тромсё Мортен Петтерсен информировал, что пожар на российском траулере вновь вышел из-под контроля, существует угроза взрыва находящейся на борту цистерны с аммиаком.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы и временно размещены на территории Университетского госпиталя. Представитель экстренных служб Марит Линн сообщила, что "два или три моряка останутся [в больнице] под наблюдением".

Судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, - средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер". Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение составляет 2878 т, длина - 64 м, полная численность экипажа - 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-Восточной Атлантике.