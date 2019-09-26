У жителя Владивостока изъяли почти 2,5 тонны морепродуктов без документов

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ по Приморскому краю совместно с инспекторами Россельхознадзора обнаружили почти 2,5 тонны морепродуктов в рефрижераторных контейнерах. Они принадлежали жителю Владивостока и хранились без разрешительных документов и неподтвержденного качества. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В рефрижераторных контейнерах находились конечности краба, мясо краба, краб целый, креветка разных видов. Вся продукция хранилась и реализовывалась без товаросопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а также прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, срок годности на часть продукции был истекшим, на части товара отсутствовала маркировка", - говорится в сообщении.

Вся продукция была изъята и помещена на изолированное хранение. В отношении жителя Владивостока возбуждено административное производство по ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов"). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф в размере до 2 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - до 30 тыс. рублей.