{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Австралии полиция обнаружила тела пассажиров разбившегося частного вертолета

Обломки вертолета и тела пассажиров и пилота нашли на 30-метровой глубине у мыса Беруби

СИДНЕЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс обнаружила тела пассажиров и обломки вертолета, потерпевшего крушение к северу от Ньюкасла 6 сентября. Об этом в четверг сообщает портал 9News.

По его данным, полицейские водолазы обнаружили обломки вертолета и тела четверых пассажиров и пилота, находившихся в момент аварии на борту, в море, на 30-метровой глубине, у мыса Беруби, в заливе Анна-бэй. Причины крушения вертолета пока остаются не известными, и следствие, которое проводят детективы береговой службы в сотрудничестве с австралийским бюро транспортной безопасности, будет продолжено.

Вертолет типа "Ирокез" пропал с 6 сентября около 18:30 по местному времени (11:30 мск) около бухты Анна-бэй к северу от Ньюкасла. На его борту находись четыре пассажира и пилот. Спасатели обнаружили обломки вертолета лишь на утро 7 сентября, однако из-за сильного шторма поиски его пассажиров и пилота пришлось отложить. По предварительной версии, причиной аварии могли стать сложные метеоусловия.

Теги
Австралия
В Москве у безработного в кафе украли документы и почти 3 млн рублей
Инцидент произошел на Никольской улице
Читать полностью