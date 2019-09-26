СМИ: в аэропорту Осаки отменены 23 рейса из-за ножа в сумке пассажира

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Крупная японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила в четверг вылеты всех своих лайнеров из аэропорта города Осака в центре страны после того, как при проверке ручного багажа сотрудник службы безопасности по ошибке допустил к вылету пассажира с ножом в сумке. Как сообщил телеканал NHK, всех уже пропущенных в залы вылетов вновь вернули для досмотра вместе с вещами.

К настоящему времени в аэропорту Осаки, третьего по размерам города Японии после Токио и Иокогамы, отменены 23 внутренних рейса. В графике вылетов других лайнеров произошли большие сбои.

Как сообщается, при проверке багажа инспектор обнаружил у одного из пассажиров складной нож. Он не был изъят, поскольку сотрудник по ошибке посчитал его незначительным по размерам. Инспектор затем спохватился, однако пассажир с ножом не откликнулся на многочисленные призывы по громкой связи явиться в службу досмотра и сдать потенциальное оружие.

После этого было решено провести повторную проверку всех пропущенных пассажиров. Полиция также обыскивает туалеты и урны для мусора, однако нож найти пока не удалось.