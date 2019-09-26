Число пострадавших от пожара в хостеле в Измайловском кремле выросло до семи

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел в четверг ночью на первом этаже здания, верхние этажи которого занимает хостел. Площадь возгорания составила 8 кв. метров. Спасены были 15 человек, ранее сообщалось о четырех пострадавших.

"В результате пожара пострадали семь человек. Пять из них госпитализированы с признаками отравления продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что хостел располагался на со второго по шестой этаж в шестиэтажном здании "Вернисаж". Первый его этаж занимает торговый павильон. Причины пожара сейчас устанавливаются. Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания.