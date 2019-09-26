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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в хостеле в Измайловском кремле в Москве

В результате пожара возникшего на первом этаже здания, верхние этажи которого занимает хостел, пострадали семь человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту пожара, произошедшего в четверг ночью в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, где пострадали семь человек.

"В связи с пожаром, произошедшим в хостеле на территории Измайловского кремля, прокуратура Восточного административного округа Москвы организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг", - говорится в сообщении, опубликованном в "Instagram" столичной прокуратуры.

Также ведомство даст оценку действиям должностных лиц контролирующих органов.

Как сообщил ранее источник ТАСС в экстренных службах, пожар возник на первом этаже здания, верхние этажи которого занимает хостел. Площадь возгорания составила 8 кв. метров. В результате пострадали семь человек, 15 были спасены.

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