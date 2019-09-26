В Еврейской автономной области грузовой поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС, 26 сентября. Движение в обе стороны перекрыто на участке Транссиба в Еврейской АО из-за столкновения поезда и автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"26.09.2019 в 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении грузового поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга. На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО", - сказал представитель пресс-службы.

Водитель и пассажир успели эвакуироваться до столкновения.

Специалисты сейчас ведут расчистку путей.