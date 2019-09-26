Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Следствие обвиняет арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Ленинского районного суда.

"Органами следствия он [Стремский] обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" четвертой части статьи 131 ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"), частью три статьи 135 ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц") и статьей 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РФ", - сказано в сообщении.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области третий день воздерживается от комментариев по данной теме. Заседание суда, на котором избрана мера пресечения для Стремского, его дочери и ее супруга в виде заключения под стражу до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) "протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия".

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство. Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.