Причиной пожара в хостеле в Измайловском кремле стало короткое замыкание

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Основная версия возникновения возгорания - замыкание электропроводки, что привело в том числе к сильному задымлению, из-за которого пострадали люди", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медики осмотрели 15 человек, которых спасли пожарные. Двоим из них медицинскую помощь оказали амбулаторно, пятерых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Со своей стороны, в СК заявили, что причинами пожара в хостеле в Измайловском кремле, в ходе которого пострадали семь человек, могли стать неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем. "Одними из основных причин возникновения пожара могли стать неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, СК по факту пожара начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел в четверг ночью на первом этаже шестиэтажного здания "Вернисаж", где со второго по шестой этаж находится хостел. Первый этаж занимает торговый павильон. Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания.

В новость были внесены изменения (10:28 время мск) — добавлен комметарий СК.