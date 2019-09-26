В отношении председателя совета профсоюзов Псковской области возбудили дело о хищении

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой. Она подозревается в хищении чужого имущества на сумму 200 тыс. рублей. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя псковского облсовпрофа, одновременно являющейся депутатом псковского областного собрания депутатов Михайловой Ульяны Александровны. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четыре раза останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств псковского облсовпрофа как рабочие поездки. Следователи считают, что глава профсоюзов Псковской области также присвоила денежные средства, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, "выпадающие на периоды ее вышеуказанных визитов в Санкт-Петербург".

"В результате противоправных действий Михайлова с использованием своего служебного положения присвоила и растратила принадлежащие псковскому облсовпрофу денежные средства на сумму почти 200 тыс. рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо лишения права занимать определенные должности на срок до 5 лет. Кроме того, осужденного по этой статье могут отправить на принудительные работы, либо лишить свободы на срок до 6 лет.