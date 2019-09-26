Производственное здание горит в Мытищах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном производственном строении в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В деревне Ульянково в городе Мытищи произошел пожар в одноэтажном строении", - сообщили в министерстве. Площадь возгорания составила 350 кв. м.

В МЧС отметили, что эвакуация из здания не проводилась, угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступала.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что возгорание произошло на улице Центральной. "Возгорание произошло в производственном здании по переработке пластика в деревне Ульянково городского округа Мытищи по улице Центральная", - сообщил собеседник агентства.