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На участке Транссиба в ЕАО после столкновения поезда и автомобиля возобновили движение

Грузовой поезд в результате инцидента получил повреждения

ТАСС, 26 сентября. Движение транспорта полностью возобновлено после столкновения поезда и автомобиля на участке Транссиба в Еврейской АО, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"Аварийно-восстановительные бригады расчистили пути железной дороги для восстановления движения поездов. Движение полностью возобновлено", - сказал представитель МЧС.

Сообщение о столкновении грузового поезда с микрогрузовиком поступило спасателям в 13:41 (06:41 мск). Оно произошло около Биробиджана в поселке Кирга на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель и пассажир успели эвакуироваться на безопасное расстояние. Движение было перекрыто в обе стороны.

Грузовой поезд №2770 следовал из Облучья в Хабаровск. В результате столкновения он получил повреждения.

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