В Москве у безработного в кафе украли документы и почти 3 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Двое неизвестных украли у безработного в центре Москвы сумку с документами и почти 3 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в столичном главке полиции.

"В полицию поступило сообщение о краже личного имущества по адресу: улица Никольская, дом 11-13, строение 5. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещении кафе по указанному адресу двое неизвестных, воспользовавшись невнимательностью посетителя, неработающего, совершили кражу его сумки, в которой находились личные документы и денежные средства в сумме €40 тыс. (личные накопления). Материальный ущерб составил 2 млн 800 тыс. 800 рублей", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").