Суд отменил приговор бывшему главе ЕАО Винникову

ТАСС, 26 сентября. Суд Еврейской АО отменил приговор бывшему губернатору области Александру Винникову, которому в июле назначили условный срок за злоупотребление полномочиями, и направил дело на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщил адвокат Винникова Степан Гурский.

"Отменили решение суда первой инстанции как незаконное, дело направили снова в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в ином составе суда ", - сказал Гурский. Он сообщил, что меру пресечения его подзащитному оставили прежней - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело в отношении Винникова было возбуждено по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями") на основании проверок ФСБ и ФАС. По данным прокуратуры области, в 2014-2015 годах Винников вместе с замначальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором компании склонил руководителя управления к закупкам на фиктивных торгах медоборудования для онкодиспансера по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей.

15 июля Биробиджанский районный суд приговорил Винникова к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на три года.

Вину бывший губернатор не признал, его защита обжаловала приговор, попросила суд оправдать Винникова. Гособвинитель просил четыре года колонии общего режима. Генпрокуратура также обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким.

Винников занимал пост губернатора Еврейской АО с 2010 по 2015 год.