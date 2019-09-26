Один человек госпитализирован после жесткой посадки Boeing в Барнауле

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Госпитализация после жесткой посадки Boeing в Барнауле потребовалась одному человеку, сообщил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Обратилось за медпомощью 49 человек, всего было зарегистрировано 7 бригад скорой помощи - к ним обратились 25 человек. Потребовали диагностики и стационарного обследования - 7, госпитализирован 1 с переломом позвоночника в горбольницу, 6 оценены как с легкой степенью тяжести - в двух случаях переломы", - сказал Попов.

Он отметил, что основные повреждения у людей - ссадины, острая реакция на стресс, повышение артериального давления, обострение хронических заболеваний.

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 мск. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Ранее сообщалось ,что за медицинской помощью в результате инцидента обратились 56 человек.