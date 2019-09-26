Грузовик с нефтью опрокинулся на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, перевозивший нефть, опрокинулся в четверг на обочину в Арзгирском районе Ставропольского края. Площадь разлива нефти составляет около 200 кв. метров. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"На 94 км автодороги "Арзгир - Родниковская" произошло опрокидывание грузового автомобиля "Вольво" с сырой нефтью на обочину. В бензовозе находится сырая нефть объемом 52 кубометра, происходит утечка топлива на обочину вдоль трассы, площадь разлива 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 07:20 мск четверга. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Необходимости перекрытия автомобильного движения по дороге также нет. На место выехали представители экстренных служб и глава района.

По данным администрации района, угрозы возгорания на месте происшествия нет.

"Угрозы возгорания нет, идет дождь. Визуально разлив нефти составил 5 - 10 тонн, в настоящее время ожидаем грузовик, в который будет перекачана оставшаяся нефть. После того, как уберем технику, начнем ликвидацию последствий разлива, вывоз загрязненного грунта. Предварительно, в течение дня работы будут проведены", - сказал собеседник.