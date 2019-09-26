СК РФ возбудил дело в отношении ветерана латышского легиона СС за реабилитацию нацизма

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ветерана так называемого латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, издавшего книгу в поддержку нацистов. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Латвийской Республики Висвалдиса Лациса по ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сказала она.

В 2017 году ветеран латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины". В ней он оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав легиона полицейскими батальонами на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

В СК уверены, что "Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала, чтобы вывести латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала".

"Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку", - заверила Петренко.

В соответствии с приговором Международного военного трибунала организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности. Организация СС признана преступной, при этом все ее части принимали участие в преступной деятельности. В 1943-1944 годах на оккупированной территории СССР формирования, входившие в латышский легион СС, проводили карательные операции "Зимнее волшебство" и "Праздник весны". Они уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.