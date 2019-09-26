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В Москве у иностранца украли 1,2 млн рублей

Деньги находились в чемодане в багажнике автомобиля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл в Москве у бизнесмена из Сербии 1,2 млн рублей, которые лежали в чемодане в багажнике машины. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило обращение гражданина Сербии, который живет в Москве и работает генеральным директором одной из компаний, о том, что неустановленное лицо, находясь на парковке ТЦ, открыло двери багажника автомашины Mercedes-Benz и похитило из чемодана денежные средства в сумме 1,2 млн рублей, после чего скрылось", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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