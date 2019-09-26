Под Ростовом задержали группу подозреваемых в хищении и хранении огнестрельного оружия

ТАСС, 26 сентября. Полиция задержала группу подозреваемых в хищении и хранении огнестрельного оружия в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщается четверг на сайте МВД региона.

В дежурную часть отдела МВД России по Белокалитвинскому району обратился местный житель, который заявил, что двое мужчин, с одним из которых он знаком, пришли к нему домой и, избив, забрали из оружейного сейфа ружье и травматический пистолет.

"Сотрудники задержали двоих местных жителей за хищение и незаконное хранение огнестрельного оружия. Как выяснилось, оба подозреваемых были уже ранее неоднократно судимы по различным статьям. В результате проведенного обыска по месту жительства одного из подозреваемых оперативники изъяли похищенное оружие и помимо этого еще одно ружье и травматический пистолет с дополнительным магазином, а также 50 патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Оружие пригодно для стрельбы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Максимальное наказание - лишение свободы на 12 лет.