В аэропорту Барнаула объяснили большое число травмированных при жесткой посадке Boeing

Жесткая посадка "Боинга" с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 мск. Из 49 обратившихся за медицинской помощью, один человек был госпитализирован с переломом позвоночника.

ТАСС, 26 сентября. Большое число травмированных при жесткой посадке самолета Boeing-737 в Барнауле в среду, после которой за медицинской помощью обратилось 49 человек, связанно с конструктивной особенностью надувных трапов, которые используются для эвакуации пассажиров. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил директор авиапредприятия "Алтай" (эксплуатант аэропорта Барнаул) Виталий Архипенко.

"Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног", - сказал он. По данным Западно-Сибирского управления Следственного комитета на транспорте, число пострадавших составило 56 человек.

Архипенко также сообщил, что аварийная ситуация с возгоранием стойки шасси произошла уже при наземном торможении.

"Редкая [авария] <...>, это случилось во второй половине пробега, самолет уже пробежал, уже приступил к торможению тормозами, а не струей двигателя, и что-то там [произошло], надо смотреть причину", - сказал Архипенко.

Он отметил, что причины инцидента будут выяснять специалисты профильных ведомств в рамках законодательства. По его мнению, пилоты повели себя профессионально в этой ситуации.

Аварийная ситуация с возгоранием стойки шасси Boeing поначалу была принята за продолжение учений, которые прошли в аэропорту в тот же день. При этом все службы сработали оперативно и профессионально, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, учения по тушению пожара на воздушном судне прошли в Барнауле утром 25 сентября.

"То, что мы отработали в утренние часы - многие даже подумали, что это (инцидент с Boeing) продолжение учений. Сначала никто не поверил, что ситуация на самом деле реальная и что действительно необходимо уже сейчас принимать меры. <...> Службы, которые занимаются данными вопросами, службы обеспечения пожарной безопасности, подразделения аэропорта сработали своевременно и эффективно", - сказал Степаненко.

На борту находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.