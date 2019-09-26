В Москве неизвестный под видом сотрудника банка украл почти 5 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный под видом сотрудника банка украл у мужчины в Москве почти 5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение о факте мошенничества по адресу: ул. Зубовский бульвар, дом 25. Заявитель рассказал, что по указанному адресу передал денежные средства в сумме 4 млн 963 тыс. рублей в отделении банка неизвестному лицу, который представился сотрудником банка и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Как следует из открытых источников, по указанному адресу находится главный офис Форабанка.