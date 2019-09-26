Площадь пожара в Мытищах составляет 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ликвидировано открытое горение в производственном здании в Мытищах, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли здания", - сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщали, что пожар локализован на площади 350 кв.м.

В деревне Ульянково около Мытищ горит одноэтажное производственное здание. По данным МЧС эвакуация из здания не проводилась, угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступала.