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В Москве у мужчины с банковских счетов украли почти 2 млн рублей

Мошенник похитил средства с помощью ранее украденных банковских карт и мобильного телефона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный в Москве списал у мужчины 1 млн 829 тыс. рублей с банковских счетов посредством украденных ранее банковских карт и мобильного телефона. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступил материал проверки по заявлению мужчины о том, что неустановленное следствием лицо 6 июня, используя ранее похищенные три банковские карты, а также мобильный телефон IPhone, осуществило несанкционированное списание денежных средств с его банковских счетов на общую сумму 1 млн 829 тыс. рублей для оплаты товаров в различных интернет-магазинах", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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