Суд приговорил к колонии семерых жителей Архангельска за съемку детского порно

АРХАНГЕЛЬСК, 26 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к различным срокам заключения в колониях семерых жителей Архангельска за изготовление детской порнографии. Как сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области, потерпевшими по делу признаны 11 детей в возрасте от четырех до 17 лет.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сожительнице - девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальные участники группы также осуждены к реальному лишению свободы на срок от пяти лет и шести месяцев до 13 лет и девяти месяцев", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних", "Развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "Изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями малолетних, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере, с использованием сети Интернет" и "Использование двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следствием и судом установлено, что с 2009 года по октябрь 2016 года двое жителей Архангельска организовали фотостудию, в которой производили фото- и видеосъемку обнаженных несовершеннолетних и действий сексуального характера с их участием. Произведенные порнографические материалы распространялись через интернет, в том числе и за рубежом. Следствие установило, что детей в студию приводили их близкие родственники, получая за это денежные вознаграждения.