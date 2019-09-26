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СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Барнауле

За медицинской помощью в результате инцидента обратились 49 человек

ТАСС, 26 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Boeing-737 в Барнауле (Алтайский край) в среду. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирском управлении Следственного комитета РФ на транспорте.

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"Мы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Ведутся следственные действия", - сказал представитель ведомства.

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 мск. На борту находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

За медицинской помощью в результате инцидента обратились 49 человек, один человек госпитализирован.

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