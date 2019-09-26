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Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер "Бухта Наездник" EPA-EFE/RUNE STOLTZ BERTINUSSEN
Описание
Траулер "Бухта Наездник"
© EPA-EFE/RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

ТАСС, 26 сентября. Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала. Это следует из трансляции телеканала NRK.

Первые сообщения о задымлении на траулере поступили около 11:00 по местному времени (12:00 мск) во вторник. Как сообщил ТАСС судовладелец Мурманский траловый флот, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. На борту горели гидравлическое масло и пластик.

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