В Приморье на краевой автодороге частично обрушился мост

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Мост через реку Лазаревку частично обрушился на краевой автодороге в Приморье. Пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Это мост на краевой автодороге Дальнереченск - Ракитное через реку Лазаревка. На 41 километре дороги произошло частичное обрушение моста после того, как по нему проехал автосамосвал со скальным грунтом. Вторая половина моста остается проезжей для легковых автомобилей и автомобилей массой не более 15 тонн", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас предпринимаются меры для ограничения движения тяжелых грузовиков. После этого начнется организация объезда.

В Приморском крае ежегодно наводнения подмывают или полностью выводят из строя автомобильные мосты. На начало 2019 года в крае было 149 мостов в аварийном состоянии, еще шесть было полностью разрушено. По данным администрации Приморья, ремонта в регионе требуют еще около 400 мостов.