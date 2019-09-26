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Дело Павла Устинова
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Прокуратура требует для Павла Устинова наказания, не связанного с лишением свободы

Ранее Устинова осудили на 3,5 года лишения свободы. Представитель прокуратуры во время рассмотрения жалобы на приговор заявила, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства
Павел Устинов (в центре) Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Павел Устинов (в центре)
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры попросил суд изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному ранее на 3,5 года лишения свободы за нападение на бойца Росгвардии в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, назначив ему наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

"Прокуратура считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: данные о личности осужденного, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье, ранее не судим. Также суд не рассмотрел возможность переквалификации статьи, по которой квалифицируется преступление, на менее тяжкую. В связи с этим замгенпрокурора просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы", - сказала представитель прокуратуры Анастасия Зверева.

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РоссияДело Павла Устинова
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