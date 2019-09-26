На востоке Пакистана произошло землетрясение магнитудой 4,7

ТАСС, 26 сентября. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в восточной части Пакистана на границе с Индией. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 33 км к северо-востоку от города Джелам, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

24 сентября в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 5,8, жертвами которого стали 38 человек, 646 пострадали.

В новость была внесена правка (11:37 мск) - передается с уточнением данных о мощности.