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Председателя ЖСК в Сочи отправили в колонию за хищение 56 млн рублей у дольщиков

Его приговорили к четырем годам лишения свободы

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы председателя жилищно-строительного кооператива, который похитил более 56 млн рублей у дольщиков, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

"Суд огласил приговор в отношении председателя правления жилищно-строительного кооператива в Сочи. Председатель правления жилищно-строительного кооператива похитил свыше 56 млн рублей, принадлежавших потерпевшим. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что речь идет о ЖСК "Велена" на улице Пластунская в Сочи. Председатель кооператива заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве, при этом продавал одни и те же квартиры несколько раз, так как изначально не планировал строить дом.

Председателя ЖСК признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана"), приговор пока не вступил в силу.

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РоссияКраснодарский край
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