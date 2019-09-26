В Петербурге обнаружили лабораторию по выращиванию конопли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции раскрыли лабораторию по выращиванию конопли в квартире в Санкт-Петербурге. Изъяты кусты, оборудование для их выращивания, а также пакеты с растениями. Об этом журналистам сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В квартире дома №36 на Парашютной улице обнаружили 29 кустов наркосодержащих растений в горшках. Также найдено оборудование для выращивания этих растений: теплицы-палатки, вентилятор, ультрафиолетовые лампы и вещества для стимуляции роста растений. Кроме того, изъято несколько полиэтиленовых пакетов и ведро с высушенными растениями", - говорится в сообщении ведомства.

Выйти на лабораторию полицейским удалось после задержания в Петербурге уроженца Самары, у которого нашли незаконно хранящийся гашиш. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Все найденное в лаборатории направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела.