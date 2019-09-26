Мосгорсуд решит вопрос о приобщении к делу Устинова видеозаписи защиты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение жалобы на приговор артисту Павлу Устинову для решения вопроса о приобщении ряда доказательств, в том числе видеозаписи, представленной защитой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда в четверг.

"Суд удаляется для решения вопроса о приобщении ряда доказательств, в том числе видеозаписи, представленных потерпевшим и стороной защиты осужденного. Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей. В связи с этим заседание переносится на 10:00 мск 30 сентября", - сказала судья Елена Иванова.

В суде первой инстанции при вынесении приговора судья Алексей Криворучко отказался просматривать данную запись.

Ранее адвокат Павел Чешков ходатайствовал о приобщении к делу видеозаписи, которую сделал корреспондента телеканала "Дождь" Василий Полонский. Там, по словам адвоката видно, что Устинов не участвовал в акции 3 августа, а просто прогуливался. Также Чешков попросил суд приобщить заключение медиков о том, мог ли Устинов вывихнуть росгвардейцу плечо в ходе задержания. Потерпевший также попросил суд приобщить к делу видеозапись момента задержания, которую он скачал из интернета.