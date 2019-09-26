Годовалая девочка пострадала при пожаре в многоэтажке в Саратовской области

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Возгорание в многоэтажном доме произошло в городе Энгельсе Саратовской области в четверг, в результате пострадала годовалая девочка, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире в пятиэтажке в городе Энгельсе. Проводилась эвакуация жильцов, спасено 20 человек. Девочка 2018 года рождения в удовлетворительном состоянии госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 кв. м. Предположительно, причиной ЧП стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.