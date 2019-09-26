Прокуратура Пермского края организовала проверку после избиения заключенного в колонии

ПЕРМЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края организовала проверку из-за размещенной во вторник в сети информации об избиении заключенного колонии строгого режима №9 в Соликамском районе региона. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проведенных надзорных мероприятий опрошены лица, отбывающие наказание в данном исправительном учреждении, изучена служебная документация, а также видеозаписи. Факт неправомерных действий нашел свое подтверждение. По итогам проверки прокуратурой края начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю подготовлено представление", - сказано в сообщении.

Видеозапись, где заключенные колонии избивают своего сокамерника, появилась 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта "Гулагу-нет", на кадрах видно, как осужденные наносят несколько ударов молодому человеку по телу, лицу и голове, хватают его за руки и не дают оказать сопротивление. Основатель проекта на своей странице в Facebook утверждает, что данные действия осужденные совершили "по указанию оперативников", якобы молодой человек отказывался платить им взятки, подписывать явки с повинными в том, чего не совершал.

Служебную проверку проводят также сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) России по Пермскому краю и центральный аппарат, результаты проверки будут направлены в региональное управления Следственного комитета.