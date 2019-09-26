В Чите задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих жителей Читы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой для государства превысил 38 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Трое жителей Читы в возрасте от 30 до 39 лет, не имея лицензии, через созданные ими на подставных лиц фиктивные коммерческие организации осуществляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. В результате незаконных действий в течение двух лет злоумышленники причинили государству ущерб в размере 38 млн 182 тыс. рублей в виде невозмещенной суммы налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, предприниматели перечисляли в фиктивные фирмы злоумышленников средства, которые те обналичивали за вознаграждение. "Размер полученных от незаконной деятельности вознаграждений устанавливается", - добавили в пресс-службе.

Деятельность группы пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств незаконной деятельности и других ее участников.